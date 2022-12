Nach Bandscheibenvorfall: Muss Maren Wolf operiert werden?

Maren Wolf (30) wendet sich mit ernsten Neuigkeiten an ihre Community. Die Influencerin lässt ihre Fans auf YouTube schon seit ihrem 13. Lebensjahr an ihrem Alltag teilhaben. In ihren Vlogs nimmt sie kein Blatt vor den Mund – und geht sehr offen damit um, dass sie unter Depressionen, Panikattacken und Hypochondrie leidet. Aktuell ist Maren um eine Sache besonders besorgt: Sie hatte einen Bandscheibenvorfall – und muss wahrscheinlich operiert werden.

"Ich habe vor einer Woche eine blöde Nachricht bekommen, die mich auch ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, muss ich sagen. Und zwar habe ich seit fünf oder sechs Jahren einen Bandscheibenvorfall", begann die 30-Jährige in ihrem neuesten YouTube-Video zu erzählen. Eigentlich sei das Ganze zunächst nicht dramatisch gewesen, doch seit einigen Wochen habe Maren starke Schmerzen in der Schulter. "Die kommen tatsächlich vom Bandscheibenvorfall, der hat sich nämlich verschlimmert. [...] Und das ist jetzt ein Bandscheibenvorfall, den man wahrscheinlich operieren sollte und müsste", führte sie weiter aus.

Bevor sie einer OP zustimmt, werde die Kölnerin aber erst einmal noch einen weiteren Arzt aufsuchen. Vor dem Eingriff hat Maren nämlich großen Respekt: "Da habe ich auch sehr viel Angst vor", gab sie in ihrem Vlog ehrlich zu. Ihre Community wolle die stolze Mama aber natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten.

