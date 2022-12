Nach sexuellem Übergriff: Kehlani meldet sich wütend zu Wort

Khelani (27) ist fassungslos. Die R'n'B-Sängerin befindet sich momentan auf ihrer "Blue Water Road Trip"-Tour, die sich bis ins Frühjahr 2023 ziehen wird. So begeisterte die Musikerin schon in Nord- und Südamerika sowie Europa ihr Publikum mit Songs wie "Melt" und "Gangsta". Doch während einer ihrer Konzerte musste die Mutter einer Tochter eine schlimme Erfahrung machen: Kehlani wurde sexuell belästigt, weshalb sie sich nun wütend zu Wort meldete.

In ihrer Instagram-Story ließ sich die 27-Jährige über den Vorfall aus. "Es ist mir egal, wie sexuell ihr meine Musik, meine Auftritte, meinen Spaß mit meinen Freunden beim Tanzen in Klubs oder mich empfindet", schrieb die Songwriterin und holte weiter aus: "Das gibt keinem von euch das Recht, eine Grenze zu überschreiten, indem ihr eure Hände unter meinen Rock steckt und an meiner Unterwäsche zieht […]. Dieser Scheiß macht mich ganz krank. Als Opfer eines sexuellen Übergriffs bin ich unendlich wütend und fassungslos."

Kehlani hatte zuvor noch ein Video von sich in ihrer Story gehabt, das sie völlig aufgelöst zeigte. Diese hat sie mittlerweile wieder gelöscht. "Ich habe ein Video nach dem anderen gedreht und wieder gelöscht, weil ich nirgendwo ein Video von mir haben will, in dem ich mich so wütend, aufgelöst und weinend zeige", erklärte sie nun.

Getty Images Kehlani in New York im Juli 2022

Getty Images Kehlani im Juni 2021

Getty Images Kehlani im September 2021

