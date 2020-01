Justin Bieber (25) will 2020 so richtig durchstarten! Erst vor wenigen Wochen verkündete der Sänger: Am 27. Januar erscheint die erste Folge seiner eigenen Doku-Serie "Seasons". Auch musikalisch geht die Reise weiter: Nachdem das bis dato letzte Album des Popstars schon fünf Jahre zurückliegt, sollen bald neue Songs folgen. Für die Platte habe der Biebs sogar mit drei großen Namen aus dem Musikgeschäft zusammengearbeitet!

Wie Insider dem Magazin TMZ berichten, habe der "Sorry"-Interpret Travis Scott (28), Post Malone (24) und Kehlani (24) für eine Kooperation an Land gezogen. Laut der Quelle soll Justin seinen Part für den Song mit Post Malone schon im Kasten haben. Jetzt warte er nur noch auf die Gesangsspuren des "Sunflower"-Sängers.

Ein Termin für die Veröffentlichung der LP sei bis dato nicht bekannt. Insider vermuten, dass Justins Geburtsmonat März für den Release infrage komme. Auch über den Titel wird eifrig spekuliert: Vor Kurzem ließ sich Haileys (23) Mann das Wort "Forever" an den Hals tätowieren. Seine Community vermutet nun, dass das Album so heißen könnte. Einen ersten Vorgeschmack hat der 25-Jährige bereits mit seinem Song "Yummy" geliefert.

Getty Images Post Malone im Februar 2019

Getty Images Travis Scott im Februar 2017

Getty Images Sängerin Kehlani Parrish im Juni 2019

