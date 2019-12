Kehlani Parrish (24) sorgt wieder für Schlagzeilen! Die Sängerin verkündete im vergangenen Oktober, dass sie ein Mädchen erwartet. Wer der Vater ihres Kindes ist, behielt die US-Amerikanerin allerdings für sich. Doch nach der Geburt ihres Töchterchens Adeya schien die "Nights Like This"-Interpretin wieder so richtig auf Wolke sieben zu schweben. Allerdings soll ihr Partner YG sie betrogen haben, was die Liaison beendete.

Mit dem Rapper zeigte sich die 24-Jährige vor gut drei Monaten das erste Mal auf einem roten Teppich und strahlte dabei überglücklich in die Kameras. Doch der "Big Bank"-Interpret wurde laut The Shade Room bereits im Oktober dabei erwischt, wie er mit einer anderen Frau vor einem Club in Los Angeles wild herumknutscht. Er selbst stritt die Fremdgehgerüchte allerdings ab: "Ich liebe Kehlani, das würde ich nie tun", schrieb er in seiner Instagram-Story. Doch das half vermutlich nicht.

Denn Kehlani selbst musste sich gegen Unwahrheiten im Web wehren. Nachdem ihr Kollege Tory Lanez ein gemeinsames Foto von ihnen postete, dichteten einige Medien den Musikern eine Liaison an. Doch weder mit Tory noch mit YG ist die junge Mutter liiert, wie sie jetzt klarstelle. "Wir haben einen Song für mein Album gemacht. Ich bin Single und konzentriere mich nur auf mich. Lasst die Gerüchte sein, ihr schlecht bezahlten Blogger", verkündete sie in einem mittlerweile wieder gelöschten Beitrag auf Twitter.

Getty Images Kehlani Parrish, Sängerin

Instagram / kehlani Sängerin Kehlani

Getty Images Kehlani beim Coachella 2018

