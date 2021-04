Kehlani Parrish (25) spricht jetzt ganz offen über ihre Sexualität. In den vergangenen Jahren sorgte die Sängerin mit ihren wechselnden Beziehungen immer wieder für Schlagzeilen: Zuletzt bekam die Trennung von ihrem Partner YG große mediale Aufmerksamkeit, da der Rapper sie angeblich betrogen haben soll. Seitdem hielt sich die Mutter einer Tochter über ihr Liebesleben eher bedeckt. Umso verblüffter reagierten die Fans vor wenigen Tagen nun auf folgende Ansage Kehlanis: Sie gab preis, lesbisch zu sein!

Während eines Instagram-Livestreams ihrer Freundin Jaimie-Lee B. verkündete die 25-Jährige jetzt ganz nebenbei: "Wollt ihr wissen, was neu an mir ist? Ich weiß endlich, dass ich lesbisch bin." Ihre Community schien von Kehlanis Statement vollkommen überwältigt zu sein. Viele Fans drückten in der Kommentarspalte ihre Anerkennung aus. "Ich melde mich freiwillig als Tribut, um Kehlanis Frau zu sein", schrieb nur eine der vielen verzückten Userinnen.

Dass sich die "Change Your Life"-Interpretin der LGBTQ-Community zugehörig fühlt, ließ sie in der Vergangenheit bereits des Öfteren durchblicken. Bislang identifizierte sie sich selbst jedoch als queer. Von ihrem persönlichen Umfeld wurde die US-Amerikanerin in ihrer persönlichen Entwicklung stets unterstützt. "Ich musste mich nicht einmal wirklich in meinem Privatleben outen", erzählte sie im Gespräch mit The Advocate.

Kehlani Parrish, Sängerin

Kehlani Parrish, Sängerin

Kehlani bei der Fashion Week in New York

