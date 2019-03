Das Warten hat für Sängerin Kehlani Parrish (23) endlich ein Ende! Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte die "Nights Like This"-Interpretin mit allen ihr anstehendes Glück geteilt: Die R&B-Sängerin erwartete zum ersten Mal ein Kind und verriet sogar schon, dass es ein kleines Mädchen wird. Nun können sich die 23-Jährige und ihr Partner Javie Young-White freuen: Kehlanis Baby ist endlich auf die Welt gekommen – in ihren eigenen vier Wänden!

Wie schon ihre Schwangerschaft bestätigte Kehlani auch die Geburt ihres kleinen Sonnenscheins auf ihrem Instagram-Account. Dort teilte die frischgebackene Mama eine Nahaufnahme eines kunterbunten Kuschelhandtuchs und schrieb dazu: "Dieses Wochenende ist unser kleiner Engel gesund und in jeder Hinsicht perfekt in unserem Badezimmer auf die Welt gekommen. Die Hausgeburt ohne Medikamente war das absolut Härteste und Gewaltigste, was ich je getan habe. Ich bin unglaublich dankbar!"

Neben so vielen Details zum Geburtshergang hielt Kehlani auch nicht mit dem Namen ihres Mädchens hinterm Berg: Ihr kleines Glück hört auf den besonderen Titel Adeya. Welche Bedeutung er für die Neu-Eltern hat, ließ die Musikerin aber noch offen. Was sagt ihr dazu, dass Kehlani ihre Tochter ohne Narkose zu Hause zur Welt gebracht hat?

Instagram / jyoungwhite Javie Young-White und Kehlani Parrish

Instagram / kehlani Kehlanis Instagram-Post zur Geburt ihrer Tochter Adeya

Instagram / kehlani Kehlani Parrish, Sängerin

