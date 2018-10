Was für eine große Freude! Bei Kehlani Parrish (23) könnte es aktuell nicht runder laufen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sängerin gehört aktuell zu den erfolgreichsten R&B-Nachwuchs-Künstlerinnen weltweit. Bereits mit ihrem zweiten Mixtape "You Should Be Here" wurde sie 2016 für einen Grammy nominiert. Jetzt dürfte die 23-Jährige ihre Karriere wohl trotzdem etwas zurückschrauben: Für Kehlani geht ein großer Traum in Erfüllung, denn sie bekommt ein Baby!

Auf ihrem Instagram-Account platzte die werdende Mama vor Glück. Sie sei immer sehr offen mit ihrer Community und ihre Schwangerschaft zu verstecken, sei so ziemlich das Schwierigste in der vergangenen Zeit gewesen: "Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich von klein auf immer vom Muttersein geträumt habe. Wenn ich gefragt werde, was meine Ziele sind, war es immer die Vorstellung von einer großen, gesunden, glücklichen Familie." Sie fühle sich so geehrt, dass sie dieses Geschenk bekommen und dazu noch einen wunderbaren Partner habe.Die Identität des werdenden Vaters behielt Kehlani für sich.

Dafür enthüllte sie ein anderes wichtiges Detail über ihr Baby: das Geschlecht. Kehlani richtete sich in ihrem Post mit einer Liebeserklärung an ihre Tochter: "Ich kann es kaum abwarten, dich zu kennenzulernen. Ich weiß, dass du mehr als 50.000 Mal besonderer sein wirst, als ich es mir jetzt vorstellen kann."

Getty Images Kehlani, Sängerin

Getty Images Kehlani bei den iHeartRadio Music Awards

Getty Images Kehlani bei der Fashion Week in New York

