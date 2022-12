Plant Katie Price Realityshow mit ihren Kids auf OnlyFans?

Katie Price (44) sorgt mal wieder für Aufregung! Zuletzt machte das einstige Boxenluder vor allem mit seinem Liebesleben auf sich aufmerksam. Mehrfach trennten sie und ihr Verlobter Carl Woods (33) sich – nur um kurz darauf wieder zusammenzukommen. Hinter dem ganzen Drama steckt sein Vorwurf, dass der Reality-TV-Star ihm untreu gewesen sein soll. Die Britin musste deshalb bereits einen herben Shitstorm einstecken. Jetzt folgt der nächste: Plant Katie Price ernsthaft eine Reality-Doku mit ihren Kindern auf OnlyFans?

Das deutete die 44-Jährige zumindest auf ihrem Profil an! Dort postete sie einen Teaser für eine "neue Realityshow". Hier sieht man Katie im Skiurlaub, den sie kürzlich mit ihren Kindern Jett (9), Bunny (8) und Co. unternommen hat. Heißt das etwa, dass auch ihr Nachwuchs auf der Plattform zu sehen sein wird, die hauptsächlich für erotische Aufnahmen gedacht ist? So versteht es zumindest ihre Fanbase, die sich im Netz bereits besorgt äußerte: "OnlyFans ist kein Ort für Videos von Kindern", betonte ein Instagram-Nutzer. "Das darf sie doch gar nicht auf OnlyFans posten, oder?", legte ein anderer nach.

Tatsächlich ist es laut den offiziellen Regeln von OnlyFans nicht erlaubt, Minderjährige auf der Plattform zu zeigen. Sowohl für die Nutzer als auch für die Content Creator und das veröffentlichte Material gilt: 18 Jahre oder älter. Somit hat Katie sich wohl nur missverständlich ausgedrückt. Ansonsten dürfte die Realityshow ziemlich schnell gesperrt werden, sollten darin tatsächlich ihre Kinder zu sehen sein.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter und ihren Kindern Junior Savva, Harvey und Princess Tiaamii

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Katie Price (r.) und ihre Tochter Princess Tiaamii im Februar 2022

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Kinder Jett und Bunny im November 2021

Anzeige

Glaubt ihr, Katie hat echt vor, ihre Kinder in einer Realityshow auf OnlyFans zu zeigen? Nein, das muss ein Missverständnis sein! Ja, ich fürchte schon... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de