"Sturm der Liebe"-Star Sandro Kirtzel ist wieder Single!

Sandro Kirtzel (32) ist wieder auf dem Markt! Der Schauspieler steht schon seit 2017 für Sturm der Liebe vor der Kamera. In der ARD-Telenovela tritt sein Charakter Paul Lindbergh bald mit Josie Klee vor den Traualtar. Auch privat lief es für den Münchner in der Liebe zuletzt eigentlich rund: Erst im Sommer bestätigte er, dass er vergeben ist. Doch nun ist offenbar schon wieder alles aus: Sandro ist wieder Single!

Die Trennung machte der 32-Jährige nun im Interview mit t-online publik. "Unsere Beziehung hat sich leider nach fast einem Jahr erledigt", gab er preis. Die Gründe für das Liebes-Aus sei zum einen die Entfernung gewesen – seine Ex lebte nämlich nicht in Deutschland. Zum anderen habe Sandro in der Partnerschaft nicht immer 100 Prozent geben können: "Ein Hauptproblem war tatsächlich, dass ich, so wie ich als Partner gerne sein würde, einfach im Moment nicht sein kann."

Dass der Hottie nun das Weihnachtsfest ohne eine Frau an seiner Seite verbringen wird, scheint ihm allerdings nicht viel auszumachen – im Gegenteil. Sandro scheint nach der Trennung nach vorne blicken zu wollen und feiert Weihnachten nun mit seiner Familie: "Ich mache eine kleine Runde, fange bei meinem Vater an, fahre dann zu meiner Oma, zu meinem Bruder, seiner Frau und meiner Nichte."

ARD / Christof Arnold Florian Frowein und Sandro Kirtzel bei "Sturm der Liebe"

Instagram / sandrokirtzel Sandro Kirtzel, Schauspieler

ARD / Christof Arnold Sandro Kirtzel, Schauspieler

