Für welche Frau schlägt Paul Lindberghs Herz? Der Schauspieler Sandro Kirtzel (31) verkörpert bei Sturm der Liebe den charmanten und erfolgreichen Geschäftsmann. Bei den Frauen kommt der Beau gut an – kein Wunder also, dass er eine Affäre mit Constanze von Thalheim (gespielt von Sophia Schiller) anfängt. Aber auch Josie Klee (gespielt von Lena Conzendorf) findet Gefallen an dem Junggesellen. Aber wer passt besser zu Paul? Die Darsteller von Paul und Josie haben gegenüber Promiflash ihre Einschätzung gegeben!

Sandro erklärt Promiflash, was Paul an Constanze anzieht: "Ihr Ehrgeiz, dass sie genau weiß, was sie will und nicht zögert, Grenzen zu überschreiten, um das zu bekommen, was sie möchte." Allerdings fehlt von Pauls Seite die Bereitschaft, einer neuen Liebe eine Chance zu geben. Das könnte sich bei Josie wiederum aber ändern: "Die Freundschaft zwischen Paul und Josie wird durch Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit geprägt. Paul findet in Josie eine Vertraute, bei der er sich öffnen kann und mit der er seine Ängste teilt. Es ist die Leichtigkeit, die ihn an Josie fasziniert."

Dass Paul aber Josie zuerst gar nicht wirklich wahrnimmt, erklärt Josie-Darstellerin Lena sich folgendermaßen: "Paul möchte sich nicht mehr fest binden und etwas Ernsthaftes und Sicheres eingehen. Wahrscheinlich filtert er seine Umwelt danach und siebt eben die aus, die ihm 'gefährlich' werden könnten." Darum richtet Paul seine Aufmerksamkeit auch eher auf Constanze, die sehr körperlich ist und mit ihren weiblichen Reizen spielt. "Als neuer Geschäftsführer passt eine Anwältin doch voll ins Klischee", findet sie.

Anzeige

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel, Schauspieler

Anzeige

ARD/Christof Arnold Constanze von Thalheim, gespielt von Sophia Schiller

Anzeige

ARD/Christof Arnold Lena Conzendorf und Sandro Kirtzel bei "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de