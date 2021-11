Sandro Kirtzel (31) steht bald wieder für Sturm der Liebe vor der Kamera! Für den Schauspieler ist es nicht der erste große Auftritt in der beliebten Sendung – schon zuvor gehörte er zum Cast, nach seinem Serienaus 2020 feiert er jetzt sein Comeback und schlüpft wieder in die Rolle des Paul Lindberghs. Aber wie viele Gemeinsamkeiten hat der Beau eigentlich mit seiner Filmrolle? Das hat Sandro Promiflash verraten!

Im Interview mit Promiflash verrät Sandro, dass er und Paul in gewisser Weise schon ähnlich ticken. "Wir haben beide eine Form der Selbstdisziplin, ein hohes Verantwortungsbewusstsein und sind ehrgeizig", überlegt der 31-Jährige. Allerdings würden sie sich auch in einigen Punkten unterscheiden – beispielsweise in der Art und Weise, wie sie versuchen, ihre Ziele zu erreichen. "Ich habe oft das Gefühl, dass Paul impulsiv reagieren will. Ich gehe damit einfühlsamer und subtiler um", schlussfolgert der Frauenschwarm.

Was Sandro am besten an seiner Rolle gefällt? Die Garderobe! "Ich liebe diese Anzüge. Es macht mir Spaß, sie zu tragen, weil es ein anderes Körpergefühl ist", schwärmt er. Außerdem freue er sich über den Ortswechsel am Set: "Ich liebe es, so viel in der Direktion zu drehen – weil man da so viel machen kann."

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel, Schauspieler

ARD/Christof Arnold Lena Conzendorf und Sandro Kirtzel bei "Sturm der Liebe"

Getty Images Sandro Kirtzel im November 2017

