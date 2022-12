Trotz Geständnis: Rapper Gunna aus Gefängnis entlassen!

Gunna kann aufatmen! Der US-Rapper ist im Mai 2022 gemeinsam mit Young Thug (31) und weiteren Künstlern des Labels verhaftet worden. Young Thugs Grundstück war von der Polizei auf den Kopf gestellt worden. Bei einer Razzia rissen Beamte ganze Wände ein und gruben den Garten um. Nachdem die Musiker inhaftiert und wegen Erpressung und Gang-Aktivitäten angeklagt wurden, sollen sie sich schuldig bekannt haben. Jetzt ist Gunna aber angeblich wieder auf freiem Fuß!

Hiphop.de will wissen, dass der Amerikaner den sogenannten "Alford Plea Deal" eingegangen ist. Zwar habe er aus Selbstschutz seine Unschuld beteuert, bekannte sich aber des Racketeerings schuldig. Dabei handelt es sich um verschiedene kriminelle Aktivitäten innerhalb organisierter Verbrechergruppen. Die Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis werde wohl mit seiner bereits abgesessenen Zeit verrechnet. Außerdem müsse der 29-Jährige insgesamt 500 Sozialstunden ableisten. Die restlichen vier Jahre Haft seien nur noch auf Bewährung ausgesetzt. Inzwischen habe Gunna das Gefängnis bereits verlassen.

Sein YSL-Boss Young Thug soll sich Hiphop.de zufolge hingegen immer noch in Haft befinden. Angeblich wird die Wahl der Jury für seinen Prozess Anfang Januar kommenden Jahres beginnen. Rund 300 Zeugen wollen gegen den "Pick Up the Phone"-Interpreten aussagen.

Getty Images Rapper Gunna im November 2021

Getty Images Gunna während einer seiner Auftritte im Oktober 2018

Getty Images Young Thug im Januar 2020

