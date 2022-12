Wegen Doku: Prinz Harry & Meghan nicht bei Charles' Krönung

Nun sollen weiter Konsequenzen für Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) folgen. In der kürzlich veröffentlichen Skandal-Doku "Harry & Meghan" redet das Paar über die Hintergründe ihres Rückzuges aus den royalen Pflichten vor rund zwei Jahren. In der Netflix-Produktion kommen die Familienmitglieder des Königshauses nicht gerade gut weg. Eine Royal-Expertin sprach nun in einem Interview über die vermeintlichen Folgen ihrer Aussagen!

Wie die Biografin Angela Levin nun The Sun darlegt, will Prinz William (40) seinem Bruder und seiner Gattin aufgrund der Doku-Serie verbieten, zur Krönung von König Charles III. (74) zu kommen. William soll die schweren Behauptungen gegen die Königsfamilie nicht dulden, so die Expertin. "Solche Leute können nicht zur Krönung des Königs gehen", sagte sie. Angela argumentierte auch, dass Meghan und Harry bei dem wichtigen Ereignis die volle Aufmerksamkeit bekommen würden, obwohl es nicht um das Paar geht. "Wenn sie kommen, wird es nur um sie gehen", berichtete sie.

In der Doku behauptete Harry, William habe ihn während der Krisengespräche über den sogenannten Megxit angeschrien. Er erwarte eine Entschuldigung seiner Familie dafür, wie sie ihn und Meghan behandelt haben. "William ist sehr verärgert über all das", behauptete die Expertin.

