Megxit-Gespräche: Prinz Harry wurde von William angeschrien

Was passierte hinter den Kulissen zwischen Prinz Harry (38) und seinem Bruder William (40)? In den vergangenen zwei Jahren gewannen Beobachter und Royal-Fans immer wieder den Eindruck, dass sich die beiden Söhne von König Charles III. (74) entzweien: Denn Harry zog sich nach seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan (41) immer weiter aus der britischen Öffentlichkeit zurück. Der sogenannte Megxit war offenbar Streitpunkt bei den Brüdern – William soll Harry dabei sogar angeschrien haben!

In der Doku "Harry & Meghan" erinnerte sich der Duke of Sussex nun an ein Krisentreffen auf dem royalen Landsitz in Sandringham zurück. Das hatte Queen Elizabeth II. (✝96) 2020 einberufen, um die Pläne ihres Enkels und seiner Frau zu besprechen. Dabei sei vor allem William ihm gegenüber ausfallend geworden. "Es war furchteinflößend, dass mein Bruder mich lauthals anschrie und mein Vater Dinge behauptete, die einfach nicht stimmten", schilderte Harry die Situation.

Die Queen sei dabei zugegen gewesen, habe sich aber so gut wie nicht eingemischt: "Meine Großmutter saß einfach nur da und nahm alles ganz ruhig zur Kenntnis." Harry zeigte dafür aber Verständnis – es sei eben ihr Umgang mit diesen Themen gewesen, im Vordergrund habe für sie die Monarchie gestanden.

Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Ein Teil der britischen Königsfamilie im Juli 2018

