Enthaarungs-Unternehmer Jens Hilbert hat Knoten im Hals!

Das musste Jens Hilbert (44) erst einmal verkraften! Der Promi Big Brother-Gewinner von 2017 stattete seinem Arzt vor drei Wochen einen Besuch zum Jahres-Check-Up ab – ein gewöhnlicher Routinebesuch hatte er sich im Vorfeld gedacht. Doch das war es nicht. Denn der Enthaarungs-Unternehmer hat eine Schockdiagnose erhalten, die sein Leben seitdem völlig auf den Kopf gestellt hat. Jens verrät jetzt: Es wurde ein Knoten bei ihm im Hals entdeckt!

Auf Facebook sprach der 44-Jährige jetzt erstmals über den Knoten und verriet, was ihm nach dem Erhalt der Diagnose in den Kopf geschossen sei: "Scheiße, ich habe doch gerade mein Leben so schön auf der Reihe [...] habe alles Toxische um mich herum aus meinem Leben geschnitten und nun habe ich Toxic in mir, was soll der Scheiß." Während eines Heulkrampfes sei ihm bewusst geworden: "Ich kann hier und heute sterben und habe nichts zu bereuen, ich habe aus Wunden Wunder gemacht und bin gut, wie ich bin! Ich lebe mittlerweile zu 92 Prozent mein selbstbestimmtes Leben."

Dann gab Jens seinen Fans aber noch ein Update zu seinem aktuellen Gesundheitszustand. "Gestern war der Termin beim Nuklearmediziner, der 1,2 cm große Knoten ist gutartig", erzählte er erleichtert und fuhr dann fort: "Ich habe direkt einen Weinanfall vor dem Arzt bekommen und saß dann 20 Minuten auf dem Parkdeck im Auto und habe erneut alle Last losgelassen und geweint."

Getty Images Jens Hilbert im November 2017

Getty Images Jens Hilbert, TV-Star

Getty Images Jens Hilbert im Finale von "Promi Big Brother", 2017

