Haben Jens Hilbert und sein Freund Uli einen Kinderwunsch?

Jens Hilbert (47) ist in der neuen Ausgabe von Kampf der Realitystars dabei. Im Rahmen der Promotion der Realityshow plaudert der Unternehmer aus dem Nähkästchen. Seit 15 Jahren ist der Autor mit seinem Freund Ulrich Schuhmacher zusammen. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI wurde er gefragt, ob er sich vorstellen könne, Nachwuchs zu bekommen. "Nein, wir haben ja unseren Hund, die Pebbles. Pebbles und Uli sind alles, was ich mir je gewünscht habe", stellt der Tierfreund klar.

Die Beziehung von Jens und Uli begann einige Jahre, bevor der Entertainer seine TV-Karriere startete. "Er hat mich damals kennengelernt, als ich noch im Aufbau meiner Firma steckte", erzählt Jens. Ein Fakt, der viele Fans verwundern könnte, ist, dass die beiden auch nach 15 Jahren Liebe nicht zusammenwohnen. Gegenüber dem Privatsender verrät der 47-Jährige den Grund: "Er hat seine 86-jährige Mama, um die er sich kümmern muss. Wir wohnen 50 Kilometer auseinander."

Neben Uli und Pebbles hat Jens allerdings noch eine weitere Leidenschaft: das Reiten. Mit seinen Pferden tritt er sogar regelmäßig bei Turnieren an. Dass er dafür weite Reisen auf sich nimmt und viel Zeit mit den Vierbeinern verbringt, scheint seinen Partner nicht zu stören. "Uli ist es am wichtigsten, dass ich glücklich bin und das bin ich nun mal nach Stunden im Stall, denn es gibt nichts Schöneres für mich, als im Stall kein Ende zu finden. Er ist ein sehr in sich ruhender, zufriedener Mensch", berichtete Jens im Gespräch mit Stallgeflüster.

Instagram / jenshilbert Jens Hilbert mit Hündin Pebbles

Instagram / jenshilbert Jens Hilbert, Dezember 2021

