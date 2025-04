Luxusleben ade: Jens Hilbert lebt jetzt total bodenständig

Jens Hilbert (47), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat seinem glamourösen Leben den Rücken gekehrt und sich neu orientiert. In einer aktuellen Pressemitteilung von RTLZWEI verriet der 47-Jährige, dass er fundamental mit seiner luxuriösen Vergangenheit abgeschlossen hat. Sein Leben als umtriebiger Geschäftsmann, geprägt von Glanz, Glamour und ständigem Wachstum, sei für ihn nicht erfüllend gewesen. "Ich habe meine Villa verkauft. Ich habe meine große Firma abgegeben, weil dieses höher, größer und weiter und immer mehr Profit hat uns keine Errungenschaft gebracht, sondern nur noch mehr Stress, nur noch mehr Neurosen", erklärte Jens. Stattdessen genießt er nun ein einfacheres Leben als "bodenständiger Jens", wie er sich selbst nennt, mit "weniger Geld" und "weniger Status".

Der einstige Selfmade-Millionär hatte vor seinem Wandel ein Leben in großem Stil geführt: eine 470 Quadratmeter große Villa, ein Riesenaquarium und monatliche Ausgaben von 3.000 Euro für Haushaltshilfen und Gärtner. Heute wohnt Jens in einer nur 90 Quadratmeter großen Wohnung, die er selbst sauber hält. Besonders stolz ist er auf seinen neu errungenen LKW-Führerschein, den er gemacht hat, um seine Pferde eigenständig zu Turnieren zu fahren. "Für mich tut es das Käsebrot, eine Cola Zero und der bodenständige Jens zu sein", brachte er seine neue Lebensphilosophie auf den Punkt.

Jens war lange das Gesicht des Erfolgs und galt als Paradebeispiel für den Aufstieg aus einfachen Verhältnissen in die Welt des Luxus. Doch der ehemalige Unternehmer wusste bereits früh, wie es ist, Bodenständigkeit zu leben: Er stammt aus einer kleinen Gemeinde in Hessen und absolvierte eine Ausbildung im Einzelhandel, bevor er die Geschäftswelt für sich eroberte. Mit seiner jetzigen Umstellung knüpft er an diese Ursprünge an und betont die Wichtigkeit von Zufriedenheit im Alltag: weniger Statussymbole, dafür mehr Zeit für sich. Fans, die ihn als extravaganten Paradiesvogel kennen, dürften von dieser Entwicklung überrascht sein. Doch bald können sie den "neuen, alten Jens" kennenlernen: Er ist nämlich Teil der kommenden Staffel Kampf der Realitystars.

Getty Images Jens Hilbert, TV-Star

RTLZWEI Jens Hilbert, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

