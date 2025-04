Jens Hilberts Partner Uli ist seit 15 Jahren an seiner Seite

Jens Hilbert (47), bekannt als Reality-TV-Star und bald als Kandidat bei Kampf der Realitystars zu sehen, sorgt aktuell für Schlagzeilen mit einem seltenen Einblick in sein Privatleben: Seit mittlerweile 15 Jahren ist er mit seinem Partner Uli liiert. Obwohl die beiden ein Herz und eine Seele sind, gehen sie in ihrem Alltag momentan getrennte Wege – und das nicht, weil die Liebe fehlt. "Er hat seine 86-jährige Mama, um die er sich kümmern muss. Wir wohnen 50 Kilometer auseinander", verriet Jens offen in einer Pressemitteilung von RTLZWEI. Dennoch macht er klar, dass Uli ihn in jeder Lebenslage unterstützt und ihm besonders jetzt viel bedeutet: "Der Uli, mein Partner, der mit mir 15 Jahre zusammen ist, der ist so happy, dass ich jetzt wieder angekommen bin."

Hinter der harmonischen Beziehung steckt eine bewegte Geschichte: Als Uli und Jens sich kennenlernten, steckte Jens noch mitten im Aufbau seiner Firma. Trotz vieler Höhen und Tiefen hielten sie zusammen – selbst als Jens im Rampenlicht große Erfolge feierte und danach wieder ins Privatleben zurückkehrte. "Dann wurde ich sozusagen Präsident der Vereinigten Staaten und wieder zurück", beschreibt Jens augenzwinkernd seinen plötzlichen Aufstieg im Medieninteresse, ohne dabei die Unterstützung seines Partners kleinzureden. Während andere Beziehungen am Druck der Öffentlichkeit zerbrechen könnten, fanden die beiden immer wieder zueinander.

Abseits des Showgeschäfts zeigt sich, wie viel Wert Jens auf Zusammenhalt und Familie legt – eine Seite, die man bei ihm selten so offen erlebt. Uli bleibt trotz der räumlichen Distanz ein fester Anker in Jens' Leben und stellt das Wohlergehen seiner Mutter an erste Stelle. Gemeinsam haben die beiden nicht nur berufliche, sondern vor allem auch persönliche Herausforderungen gemeistert. Ihre Liebe ist geprägt von Loyalität, Alltagssorgen und gegenseitigem Respekt – Werte, die im Rampenlicht der Fernsehwelt oft untergehen, für Jens aber einen ganz besonderen Stellenwert haben.

RTLZWEI Jens Hilbert, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Getty Images Jens Hilbert im Finale von "Promi Big Brother", 2017

