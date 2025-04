Jens Hilbert wurde am "Kampf der Realitystars"-Set beleidigt

Jens Hilbert (47), der einstige Gewinner von Promi Big Brother 2017, meldet sich nach fünf Jahren TV-Abstinenz mit einem großen Comeback zurück. Ab dem 7. Mai wird der Reality-TV-Star in der neuen Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen sein. Der Drehort war Thailand, die Umgebung paradiesisch – doch hinter den Kulissen krachte es gewaltig. Nach eigenen Angaben erlebte Jens in der Promi-WG eine schockierende Atmosphäre. "Das war Psychoterror im Schleudergang! Das habe ich so noch nicht erlebt", schilderte er im Gespräch mit Bild.

Er ging schließlich ein wenig mehr ins Detail. "Ich wurde als Schleimer, Fake und Missgeburt beschimpft", enthüllte Jens. Besonders schockierend war für ihn das Ausmaß der Beleidigungen, die weit über das für Reality-TV übliche Drama hinausgingen. Jedoch lässt er sich heute nicht mehr von derartigen Situationen unterkriegen – so wie noch vor einiger Zeit: "Früher hätte mich das zerstört. Da fühlte ich mich in solchen Situationen schnell als ungeliebte Schw*chtel, die nicht wertvoll ist. Heute kann ich damit besser umgehen, lass' mir so was nicht gefallen."

Bereits in der Vergangenheit sorgte Jens mit seiner extrovertierten Art und seinem schrillen Auftreten für Schlagzeilen. Auch privat setzt der Unternehmer oft auf Glamour, so ist seine Leidenschaft für Mode und extravagante Auftritte längst sein Markenzeichen. Die Teilnahme an "Kampf der Realitystars" fügt sich da perfekt in seine Vita ein, schließlich ist der Cast der Show für seine bunte Mischung bekannt. Zu den prominenten Teilnehmern gehören dieses Mal unter anderem Tara Tabitha (32), Martin Semmelrogge (69), Linda-Caroline Nobat (30) und Ailton. Die Sendung wird zudem erstmals von Arabella Kiesbauer (56) moderiert, die nach Cathy Hummels (37)' Abgang das Ruder übernimmt.

Getty Images Jens Hilbert im Dezember 2017

Getty Images Tara Tabitha, September 2022

