Jens Hilbert würde mit dem KDRS-Preisgeld "Gutes tun"

Jens Hilbert (47) mischt jetzt bei der beliebten TV-Show Kampf der Realitystars mit und strebt den Sieg sowie das Preisgeld von 50.000 Euro an. Wie jetzt durch eine Pressemitteilung von RTLZWEI bekannt wurde, hat Jens bereits ganz konkrete Pläne, was er mit einem möglichen Gewinn anstellen würde. Der Reality-TV-Star, der sich auch durch seinen Auftritt bei Promi Big Brother einen Namen machte, erklärte: "Das Geld von 'Promi Big Brother' habe ich gespendet. Mir geht es auch heute noch gut und ich würde wohl wieder Gutes tun mit dem Geld." Jens macht also kein Geheimnis daraus, dass ihm soziales Engagement am Herzen liegt.

In der aktuellen Staffel von "Kampf der Realitystars" kämpft Jens gemeinsam mit zahlreichen bekannten Gesichtern aus der TV-Landschaft um die begehrte Siegprämie. Das Format besteht darin, dass die Prominenten sich unterschiedlichen Herausforderungen stellen und regelmäßig um ihren Platz in der thailändischen Sala bangen müssen. Für Jens wäre ein erneuter Gewinn eine weitere Bestätigung seiner Beliebtheit. Bereits bei seinem Sieg bei "Promi Big Brother" hatte Jens durch seine Offenheit und sein Engagement Sympathiepunkte gesammelt und sein Preisgeld einem guten Zweck zukommen lassen.

Jens ist nicht nur für sein extravagantes Auftreten und seine markante Persönlichkeit bekannt, sondern engagiert sich seit Jahren mit Herzblut für wohltätige Zwecke. Der Reality-TV-Star, der sein Umfeld mit Humor und Lebensfreude begeistert, betont immer wieder, wie wichtig ihm Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft sind. Doch die Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" forderten ihn heraus – mental wie emotional. Ob Jens sich in der Sendung behaupten kann und am Ende tatsächlich das Preisgeld mit nach Hause nimmt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenshilbert Jens Hilbert im September 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Jens Hilbert im Finale von "Promi Big Brother", 2017

Anzeige Anzeige