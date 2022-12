Marc Rissmann lernte seine Frau in L.A. im Museum kennen!

Marc Rissmann fand sein Liebesglück ganz unverhofft! Beruflich könnte es für den gebürtigen Berliner kaum besser laufen. Der Schauspieler konnte sogar international Fuß fassen. 2019 war er in Game of Thrones zu sehen und auch bei "The Man in the High Castle" spielte der Darsteller mit. Seit dem vergangenen Jahr ist er außerdem Teil der Westernserie "1883". Privat ist Marc ebenfalls rundum happy – und sprach nun über die süße Kennenlerngeschichte mit seiner Frau!

In Los Angeles begegnete er erstmals seiner jetzigen Frau Ana Ularu (37). Im Interview mit Bild erzählte der 42-Jährige: "Ich hatte zwei Wochen drehfrei und wollte einen Tag mal ein bisschen Kultur machen und bin ins Museum gegangen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens." Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick: "Ich habe sie gesehen und mich sofort verliebt." Die gebürtige Rumänin ist ebenfalls Schauspielerin. "Unsere Tochter Ezra ist letztes Jahr geboren worden. Wir leben jetzt in Berlin, sind aber sehr viel unterwegs. Wenn einer von uns irgendwo auf der Welt einen Job hat, geht die ganze Familie mit", schwärmte Marc.

Für den italienischen Kinofilm "For the Love of a Woman" standen Marc, Ana und die kleine Ezra nun erstmals gemeinsam vor der Kamera. "Wir spielen darin Hauptrollen. Sogar unsere Tochter wurde für eine Babyrolle gecastet und ist im Film zu sehen", berichtete er gegenüber Bild. Die Gage werde auf ein Sparkonto zurückgelegt und an die Kleine ausgezahlt, wenn sie 18 Jahre alt ist.

Getty Images Marc Rissmann bei einem Screening von "Game of Thrones" in Hamburg im April 2019

Getty Images Ana Ularu bei der Premiere von "Siberia" in New York City im Juli 2018

Instagram / anaularu Marc Rissmann und Ana Ularu, Schauspieler-Paar

