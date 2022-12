Michelle Daniaux reagiert auf Gigis Bodyshaming-Kommentar

Michelle schlägt zurück! Die Blondine nahm mit ihrem Partner Luigi Birofio beim Treuetest Temptation Island V.I.P. teil. Die Beziehung hielt der Prüfung offensichtlich nicht stand. Dabei waren wohl nicht die Verführer das Problem, sondern eher die Tatsache, dass die beiden hinter dem Rücken des jeweils anderen übereinander herzogen. Auch nach Ende der Show konnte der Italiener es nicht lassen: Auf Instagram lästerte er über seine Ex-Freundin. Jetzt reagierte Michelle auf den fiesen Bodyshaming-Diss von Gigi.

Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer meinte, dass Michelle Kleidergröße XS trage, obwohl sie L brauche. Die 23-Jährige reagierte in ihrer Instagram-Story darauf. "Ich finde es ziemlich dreist, wenn man so viel Dreck am Stecken hat, dass man seinen Mund noch irgendwo aufmacht. Ich werde mich aber auf keinerlei Schlammschlacht, [...] oder sonst was einlassen", meinte die Österreicherin. "Verletztes Ego, gekränktes Ego holt aus manchen Menschen einfach Bullshit raus", schlussfolgerte sie außerdem. "Jetzt gehe ich mal meine L-Brüste in XS-Bikinis quetschen", scherzte sie zum Schluss.

Obwohl Gigi enttäuscht von Michelle war, soll er eigentlich bereit gewesen sein, für die Beziehung zu kämpfen. Die Prominent getrennt-Teilnehmerin sah allerdings keine Chance mehr für die beiden. "Liebe bringt nichts am Ende des Tages", erklärte sie beim letzten Lagerfeuer. Um das Aus der Beziehung zu unterstreichen, verließ sie dann das Studio alleine.

