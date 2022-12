"Ich-habe-L-aber-trage-XS-Girl": Gigi schießt gegen Michelle

Gigi findet keine netten Worte für Michelle. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten stellten ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Dies entpuppte sich als echte Herausforderung. Auch wenn der Italiener nicht erfreut war über die Bilder, die er von seiner Liebsten zu sehen bekam, war er bereit, an der Beziehung zu arbeiten. Für die Blondine stand allerdings fest: Der Versuch ist gescheitert. Jetzt lästerte der 23-Jährige fies über seine Ex-Freundin.

Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat äußerte sich in seiner Instagram-Story über Michelle. Er behauptete, dass sie die Show nur nutzte, um Schluss zu machen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Außerdem deutete er an, dass die 23-Jährige hinter den Kulissen weiter ging, als im TV gezeigt wurde. "Ich habe was erfahren. Jetzt juckt es mich nicht, aber ich war schon schockiert. Denn Mrs. 'Ich-brauche-L-aber-trage-XS-Girl' [...]. Was sie gemacht hat in den Off-Phasen von Temptation. [...] Ich sage nur Aleks geh nach Hause", erklärte Gigi kryptisch.

Damit spielte er auf den Mitkandidaten Aleksandar Petrovic (31) an, der sich vor laufenden Kameras in eine der Verführerinnen verguckte und eine emotionale Bindung aufbaute – während seine eigentliche Freundin Christina Dimitriou (30) in der Frauenvilla zusammenbrach, als sie diese Bilder zu sehen bekam.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gigi Birofio und Michelle Daniaux, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Anzeige

RTL / Seapoint Luigi Birofio und Michelle Daniaux bei "Prominent getrennt" 2022

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de