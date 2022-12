Nach Netzpause: Elena Miras kann wieder erleichtert aufatmen

Elena Miras (30) geht es wieder besser. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte vor über eine Woche eine Netzpause angekündigt. Erst am vergangenen Mittwoch meldete sich die Mutter einer Tochter wieder zurück: Einer Person aus ihrem engsten Kreis geht es momentan gesundheitlich nicht gut, was der diesjährigen Kampf der Realitystars-Gewinnerin sehr zu schaffen macht. Doch nun wirkt es so, als ob es im Leben der Beauty langsam wieder bergauf geht: Elena hat einen Anruf erhalten, nach dem sie sehr erleichtert ist.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 30-Jährige ihren Fans im Zuge eines Q&As einige Fragen. So erkundete sich ein Follower noch mal, warum sie in letzter Zeit so inaktiv auf ihrem Account gewesen sei. "Es ist in meiner Familie was vorgefallen, deswegen war ich sehr lange abwesend und ruhig. Das ändert sich jetzt", kündigte die Dunkelhaarige an. Außerdem gab sie auf die Nachfrage nach ihrem Zustand ein kurzes Update: "Es geht mir wieder besser, gestern kam ein Anruf, der uns nach diesen zwei Wochen alle beruhigt hat", antwortete der Realitystar.

Trotz der Umstände versucht Elena weiterhin positiv zu denken. "Man darf nie die Hoffnung verlieren, das ist einfach so, das musste ich jetzt auch die Tage lernen", hatte sich die Beauty in ihrer Story selbst gut zugesprochen. "Ich darf nicht vergessen, positiv zu denken, was sehr schwer ist, weil viele sagen: 'Schau einfach nach vorne, alles wird gut'", gab sie zu.

Elena Miras, Realitystar

Elena Miras im Dezember 2022

Elena Miras, TV-Star

