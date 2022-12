Elena Miras total emotional: Deswegen geht es ihr schlecht

Elena Miras (30) bringt Licht ins Dunkel. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte vor einer Woche aus persönlichen Gründen eine Netzpause angekündigt. Am vergangenen Mittwoch meldete sich die Beauty endlich wieder zurück – auch wenn es ihr wieder besser geht, ist im Leben der Mama noch nicht wieder alles in Ordnung. Nachdem Fans sogar darüber spekuliert hatten, ob sie und ihr Freund Leandro Teixeira sich getrennt haben, klärte sie nun auf: In Elenas engstem Kreis geht es jemanden sehr schlecht, was ihr ziemlich zu schaffen macht.

In ihrer Instagram-Story erklärte die diesjährige Kampf der Realitystars-Gewinnerin, wieso sie sich zurückgezogen hatte. "Ich habe mich nicht getrennt, ich bin immer noch in einer Beziehung", stellte sie erst einmal klar und verriet dann den Tränen nahe: "Es geht um etwas Gesundheitliches, es betrifft aber auch nicht mich und Ayleen zum Glück auch nicht. Es betrifft jemanden, der mir sehr nahesteht." Um wen genau es sich handelt, wollte die 30-Jährige allerdings nicht sagen – es sei nicht ihr Körper und sie habe schließlich nicht das Recht dazu.

Trotzdem versucht Elena, sich nicht unterkriegen zu lassen. "Ich darf nicht vergessen, positiv zu denken, was sehr schwer ist, weil viele sagen: 'Schau einfach nach vorne, alles wird gut'", gab die Dunkelhaarige zu. "Man darf nie die Hoffnung verlieren, das ist einfach so, das musste ich jetzt auch die Tage lernen. Aber ich musste mich mit einem Gedanken erst einmal anfreunden", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Ayleen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im November 2022

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de