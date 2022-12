Was ist passiert? Sharon Osbourne muss ins Krankenhaus!

Erschütternde Neuigkeiten um Sharon Osbourne (70)! Die TV-Bekanntheit ist bereits seit 1982 mit dem Heavy-Metal-Musiker Ozzy Osbourne (74) verheiratet. Auch nach so langer Zeit scheint das Paar noch verliebt wie am ersten Tag. Immer wieder teilt die Moderatorin ihr privates Glück mit ihren Fans auf Social Media. Die beiden halten in schweren Zeiten zusammen – so beispielsweise nach der Parkinson-Diagnose des 74-Jährigen. Jetzt musste Sharon plötzlich ins Krankenhaus.

Die Britin war gerade in Kalifornien bei einem Dreh für eine neue Realityshow. Wie TMZ berichtete, wurde von dort aus am Freitag der Notruf gewählt und eine Frau in ärztliche Behandlung gebracht. Bei der Patientin handelt es sich um die "The Obournes"-Protagonistin. Ein Manager bestätigte außerdem, dass es einen Notfall gegeben habe. Um was für eine Art Vorfall es sich handelte, gab er nicht bekannt.

In der Dokumentation "Paxman: Putting up with Parkinson's" hatte Sharon kürzlich verraten, wie schwer ihr der Umgang mit Ozzys Krankheit falle. "Wenn ich meinen Ehemann ansehe, bricht mein Herz für ihn. Ich bin für mich selbst traurig, dass ich ihn so sehen muss", hatte sie zugegeben.

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne im Februar 2015

Getty Images Sharon Osbourne, März 2022

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon im Januar 2020

