"Mein Herz bricht für ihn": Sharon Osbourne leidet mit Ozzy

Es ist auch für Sharon Osbourne (69) nicht leicht! Der TV-Star ist bereits seit 1982 mit Rocker Ozzy Osbourne (73) verheiratet und seitdem hat das Paar so einige Hochs und Tiefs erlebt. Vor knapp zwei Jahren erhielt der Musiker die Diagnose Parkinson. Ein Schock für ihn, nachdem er nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Jetzt verriet Sharon, wie sehr sie mit Ozzy mitfühlt.

In der Dokumentation "Paxman: Putting up with Parkinson's" von dem ebenfalls erkrankten Moderator Jeremy Paxman, verriet Sharon, wie schwer ihr der Umgang mit Ozzys Krankheit falle. "Wenn ich meinen Ehemann ansehe, bricht mein Herz für ihn. Ich bin für mich selbst traurig, dass ich ihn so sehen muss", meinte sie. Mit ansehen zu müssen, wie sich der Black-Sabbath-Sänger quäle, sei mit das Schlimmste: "Ich denke an meinen Mann, der wie Sie sehr energiegeladen ist, es liebt spazieren zu gehen, jeden Abend zweistündige Shows auf der Bühne gab und wie ein Verrückter herumlief."

Auch wenn Ozzys Krankheit etwas Furchtbares sei, habe sie für Sharon doch auch gute Seiten. "Das Positive ist, dass wir als Familie viel mehr Zeit miteinander verbringen und ich meinen Mann mehr liebe als noch vor drei Jahren", erklärte sie.

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne im Februar 2015

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Instagram / sharonosbourne Sharon und Ozzy Osbourne im November 2020

