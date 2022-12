Weihnachten ohne Aaron Carter: Melanie wollte mit ihm feiern

Darüber hätte Aaron Carter (✝34) sich sehr gefreut! Anfang November war der Sänger leblos in seiner Badewanne aufgefunden worden. Er hinterlässt seinen kleinen Sohn Prince Lyric (1), den er mit seiner Ex-Verlobten Melanie Martin teilt. Noch vor seinem Tod war ihm und der Blondine das Sorgerecht entzogen worden und Prince kam zu seiner Großmutter mütterlicherseits. Mittlerweile wurde Aarons Ex das alleinige Sorgerecht zugesprochen. So bittersüß ist es für Melanie, ihren Sohn zurück bei sich zu haben.

"Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass mein Sohn wieder bei mir ist. Ich finde es aber auch traurig, dass Aaron nicht dabei sein kann, um die Zeit als Familie zu genießen", berichtet die 30-Jährige in einem Statement gegenüber Us Weekly. "Mein Herz ist schwer geworden bei dem Gedanken, dass ich Weihnachten nicht als Familie mit Aaron und meinem Sohn feiern kann", fügt Melanie betrübt hinzu.

Die kleine Familie hatte nämlich bereits Pläne für das Weihnachtsfest gemacht. Der Musiker habe gehofft, dass er und Melanie bis dahin das Sorgerecht für Prince zurückhaben. "Er hat gesagt, dass er es kaum erwarten könne, dass Prince wieder in unsere Obhut kommt, sodass wir zusammen an Weihnachten Urlaub in Colorado machen können", erzählt seine Ex-Verlobte. Aaron habe zudem am Kamin sitzen und den Schnee betrachten wollen.

Anzeige

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im Februar 2021

Anzeige

Instagram / missmelaniemartinx Aaron Carter mit seinem Sohn Prince Lyric

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Melanie Martin mit ihrem Baby Prince Lyric im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de