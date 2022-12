Nach Aaron Carters Tod: Ex hat alleiniges Sorgerecht zurück!

Prince ist wieder bei seiner Mama! Anfang November war Aaron Carter (✝34) leblos in seiner Badewanne aufgefunden worden. Er hinterlässt nicht bloß seinen Bruder Backstreet Boys-Mitglied Nick Carter (42) und seine restliche Familie, sondern auch einen kleinen Sohn. Das Sorgerecht für Prince Lyric (1) hatten der Musiker und die Mutter Melanie Martin bereits im September verloren. Bislang lebte der Kleine bei seiner Großmutter mütterlicherseits. Doch nun hat Melanie das alleine Sorgerecht für ihren und Aarons Sohn bekommen!

Wie TMZ berichtet, habe die Ex-Verlobte von Aaron die freudige Nachricht erhalten, als sie sich gerade in New York befand – Sie erhält das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn! Melanie habe sich sofort auf den Weg gemacht, um Prince abzuholen. "Ich ehre Aaron heute und ich weiß, dass er stolz auf mich wäre. Ich werde sehr emotional bei dem Gedanken, dass wir eine Familie hätten sein können", sagt die Blondine. Sie zeigt sich sicher: "Aaron wäre so glücklich, wenn er wüsste, dass ich ihn zurückhabe."

Auch Aarons Mutter ist glücklich über diese frohe Botschaft. "Das Kind sollte bei seiner Mutter sein", erklärt Jane Carter. Erst vor wenigen Wochen hat sie verraten, dass sie ihren Enkel bislang noch nicht kennenlernen durfte. Auch Aarons Geschwister hatten noch nicht die Gelegenheit bekommen. Über die Möglichkeit, Prince endlich zu treffen, würde sie sich sehr freuen.

Aaron Carter und sein Sohn Prince Lyric

Melanie Martin und Aaron Carter

Jane und ihr Sohn Aaron Carter

