Wird Netflix-Hit "Wednesday" eine zweite Staffel bekommen?

Wednesday ist derzeit die zweitbeliebteste englischsprachige Serie aller Zeiten auf Netflix! Im Spin-off des Klassikers "The Addams Family" dreht sich alles um Spross Wednesday und ihr Leben auf einer übernatürlichen Schule. Innerhalb weniger Wochen knackte die Horrorkomödie eine Milliarde Streams und begeisterte die Fans auf der ganzen Welt. Doch wie steht es um eine zweite Staffel der beliebten Serie "Wednesday"?

Chefautor Miles Millar wäre für eine Fortsetzung zumindest bestens vorbereitet. "Wir beziehen immer die Zukunft mit ein. Wenn es darum geht, eine Serie zu erschaffen, schauen wir uns idealerweise auch an, was man in weiteren Staffeln machen könnte", verrät er gegenüber Variety. Diese Pläne sollen jedoch offen genug bleiben, um sie später noch ändern oder weiterentwickeln zu können. Das scheint in Bezug auf "Wednesday" jedoch offenbar gar nicht nötig zu sein! Denn Miles fügt hinzu: "Wir haben allerdings einen ziemlich genauen Weg, den wir für zukünftige Staffeln gehen möchten."

Netflix selbst hat trotz des Hypes rund um "Wednesday" noch kein grünes Licht bezüglich einer Fortsetzung gegeben. "Ich kann jetzt noch nichts bestätigen", sagte zuvor Peter Friedlander, der Leiter der geskripteten US-Serien von Netflix. Doch er sei optimistisch für weitere Staffeln.

Anzeige

Vlad Cioplea/Netflix Jenna Ortega und Percy Hynes White in "Wednesday"

Anzeige

Vlad Cioplea/Netflix Jenna Ortega und Luiz Guzmán in der Serie "Wednesday"

Anzeige

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

Anzeige

Würdet ihr euch über eine zweite Staffel freuen? Ja, total! Ne, eine hat gereicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de