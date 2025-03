Lady Gaga: Geheime Rolle in Staffel zwei von "Wednesday"

Lady Gaga (38) hat offiziell bestätigt, dass sie in der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Wednesday" zu sehen sein wird. Die Sängerin und Oscar-prämierte Schauspielerin verriet in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass sie Teil des gefeierten Projekts sei, ohne jedoch Details zu ihrer Rolle preiszugeben. "Ich möchte nichts darüber verraten, Teil der Show zu sein, aber ich liebe Jenna (22) und hatte eine großartige Zeit!", erklärte sie. Die Dreharbeiten hätten bereits Ende letzten Jahres stattgefunden, und Jenna Ortega, die Hauptdarstellerin der Serie, hatte zuvor öffentlich geäußert, dass sie sich Gaga als Neuzugang im Cast wünsche.

Die Netflix-Serie Wednesday, die sich um Wednesday Addams aus der berühmten Addams Family dreht, avancierte 2022 zu einem weltweiten Erfolg und vereinte Stars wie Jenna, Gwendoline Christie (46), Catherine Zeta-Jones (55) und Christina Ricci (45). Eine unerwartete Rolle spielte dabei Lady Gagas Song "Bloody Mary": Fans der Serie unterlegten Jennas ikonischen Tanz mit dem Song, wodurch das über ein Jahrzehnt alte Lied plötzlich wieder die Charts stürmte. Ob Gaga in der kommenden Staffel selbst eine düstere Rolle übernehmen oder musikalisch in Erscheinung treten wird, bleibt weiterhin ein Geheimnis – doch gerade diese mysteriöse Andeutung weckt die Vorfreude auf eine spannende Überraschung.

Lady Gaga und Jenna Ortega scheinen sich nicht nur beruflich gut zu verstehen, sondern teilen auch eine gemeinsame Vorliebe für das Mysteriöse. Gaga, die neben ihrer Musik in Filmen wie "A Star Is Born" und "House of Gucci" oder Serien wie "American Horror Story" brillierte, hat längst bewiesen, dass sie düstere und intensive Rollen mit beeindruckender Tiefe verkörpern kann. Jenna, die einst äußerte, sie würde gerne zwei "Monster mit gegenseitigem Verständnis" in der Serie sehen, scheint mit diesem Neuzugang einen kreativen Traum erfüllt zu bekommen. Beide schwärmen von ihrer Zusammenarbeit – und die Fans dürfen gespannt sein, wie sich diese außergewöhnliche Verbindung in der neuen Staffel entfalten wird.

Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

Getty Images Lady Gaga bei den Grammy Awards 2025

