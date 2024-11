Lady Gaga soll wohl in "Wednesday"-Staffel zwei mitspielen

Jenna Ortega (22) erklomm dank ihrer mordlustigen Rolle in der schrulligen Netflix-Serie Wednesday 2022 neue Höhen in Hollywood. Besonders eine Szene ging total viral im Netz: Die Hauptfigur Wednesday Addams tanzt auf etwas ungewöhnliche Art auf einem Schulball. In den sozialen Medien wurde diese Szene immer wieder mit dem Song "Bloody Mary" von Lady Gaga (38) unterlegt und erreichte so Ikonenstatus. Mit der folgenden Wendung hätte jedoch wahrscheinlich niemand gerechnet: Lady Gaga soll angeblich in der zweiten Staffel der Serie mitspielen! Wie ein Informant gegenüber Entertainment Weekly verrät, dreht die Sängerin jetzt gerade ihre Szenen in Europa. Allerdings ist bisher unbekannt, welche Rolle genau die "Marry the Night"-Interpretin übernehmen wird.

Jenna wird sich besonders darüber gefreut haben, die Pop-Königin im Cast willkommen heißen zu dürfen. Im vergangenen Jahr deutete sie gegenüber Variety schon an, dass sie Lady Gaga unbedingt dabei haben möchte. Sie hatte damals auch schon eine Idee, wie sie die Sängerin in die Story der Serie einbeziehen könnte. "Ich glaube, die Lehrerin Mrs. Thornhill und Wednesday hatten diese seltsame Mentorenbeziehung oder haben sich auf eine bestimmte Art und Weise verstanden. Wenn Lady Gaga eine Rolle spielen würde, dann müssten sie und Wednesday zwei Monster sein, die sich verstehen", erklärte sie damals. Damit spielt die Schauspielerin möglicherweise auf Lady Gagas Titel der "Mutter aller Monster" an, den sie sich selbst gegeben hatte – nach dem Namen für ihre Fanbase: kleine Monster.

Lady Gaga hat in den vergangenen Jahren schon viel Erfahrung in der Schauspielerei gesammelt. Ihren Durchbruch fand sie in der fünften Staffel der Horror-Serie American Horror Story und gewann dafür sogar einen Golden Globe. Danach spielte sie die Hauptrollen in dem Oscar-nominierten Musical-Drama "A Star Is Born" und der Mini-Serie House of Gucci. In diesem Jahr flackerte sie an der Seite von Joaquin Phoenix (50) über die große Leinwand – der zweite Teil von "Joker" begeisterte allerdings eher weniger.

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

Getty Images Lady Gaga am Set von "Joker 2"

