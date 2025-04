"Wednesday"-Staffel drei soll angeblich 2025 gedreht werden

Die Fans von Wednesday können aufatmen: Laut Gerüchten soll die dritte Staffel der beliebten Netflix-Serie schon bald in Produktion gehen. Wie die Branchenplattform ProductionList.com berichtet, könnten die Dreharbeiten bereits im November 2025 in Wicklow, Irland, beginnen. Der Drehort ist für die Serie kein Unbekannter, denn auch die zweite Staffel wurde dort gefilmt. Mit den Vorbereitungen für eine weitere Staffel könnten Fans so schon ab Ende 2026 oder Anfang 2027 neue Episoden erwarten. Offiziell bestätigt wurde dies von Netflix allerdings noch nicht, doch die Vorzeichen stehen sehr gut.

Jenna Ortega (22), die als Wednesday Addams die Hauptrolle in der Serie spielt, ließ zuletzt in einem Interview mit Collider durchblicken, dass hinter den Kulissen bereits an Ideen für Staffel 3 gearbeitet werde. "Wir haben noch kein offizielles Daumen-hoch oder so etwas bekommen, aber ich weiß, dass die Autoren sich Gedanken machen. Mit einer Serie wie dieser möchte man einen Schritt voraus sein. Also denke ich, dass sie sich gerade ein paar Ideen überlegen." Gleichzeitig bleibt jedoch die Frage offen, wann die zweite Staffel tatsächlich bei Netflix veröffentlicht wird. Fest steht bislang nur, dass die neuen Episoden voraussichtlich Ende 2025 starten sollen, ein konkretes Datum hat der Streamingdienst bisher nicht genannt.

Die Begeisterung für "Wednesday" ist seit dem riesigen Erfolg der ersten Staffel ungebrochen. Die Serie ist bis heute die meistgesehene englischsprachige Serie auf Netflix. Neben Jenna Ortega zählen auch Catherine Zeta-Jones (55) als Morticia Addams und Luis Guzmán (68) als Gomez Addams zum Cast. Bereits bekannt ist außerdem, dass Wednesday und ihre berühmte Familie in Staffel 2 stärker in den Fokus rücken sollen. Auch Edgar Allan Poe soll eine größere Rolle spielen. Diese Details erhöhen die Spannung auf die zweite Staffel zusätzlich, während erste Pläne für die Zukunft der Serie offenbar bereits geschmiedet werden. Fans dürfen sich also auf spannende Entwicklungen freuen.

Getty Images Jenna Ortega bei der Vorführung von "Hurry Up Tomorrow" in Las Vegas

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday"

