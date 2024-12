Das hat Jenna Ortega vom"Wednesday"-Set mitgehen lassen

Jenna Ortega (22), bekannt aus der Hit-Serie Wednesday, hat in einem Interview ein kleines Geheimnis ausgeplaudert, das Fans der Show zum Schmunzeln bringen dürfte. Die Schauspielerin, die Wednesday Addams verkörpert, gestand im beliebten "Puppy Interview" von BuzzFeed, dass sie eine besondere Requisite vom Set der Serie gestohlen habe. Dabei handelt es sich um eine Zeichnung des Monsters, das in der ersten Staffel Jagd auf Wednesday gemacht hatte. "Ich habe ein Poster des Monsters geklaut", erklärte Jenna und verriet, dass sie es mittlerweile eingerahmt habe.

Jenna erläuterte in dem Gespräch, dass die Zeichnung aus dem Kunstatelier eines Serien-Charakters stammte, welcher das Ungeheuer in der Show gemalt hatte. Obwohl sie diese Erinnerung nach der Produktion retten konnte, zeigte sich die Schauspielerin etwas enttäuscht darüber, dass sie ein anderes, begehrteres Requisit nicht mitnehmen konnte – ein Handbuch für kürzlich Verstorbene. Sie schwärmte von der Detailliebe des Requisitenteams: "Die Bücher waren tatsächlich lesbar, mit Grafiken, Regeln und witzigen Details", sagte sie begeistert. Dennoch bleibe die mitgenommene Skizze für Jenna ein wertvolles Souvenir, das sie immer an ihre Arbeit am "Wednesday"-Set erinnern wird.

Die Fans lieben Jenna nicht nur für ihre Darstellung der düsteren und doch charmanten Wednesday Addams, sondern auch für ihre bodenständige und humorvolle Art abseits des Sets. Im Interview zeigte sich die Schauspielerin erfrischend ehrlich, während sie Fragen beantwortete und mit Hundewelpen spielte – eine für Fans besonders herzerwärmende Kombination. Jenna, die am 27. September 2002 geboren wurde und in kurzer Zeit zur Ikone einer neuen Generation geworden ist, begeistert durch ihre Vielseitigkeit und ihre Liebe zu ihren Projekten. Ihre Fans können sich schon jetzt auf ihre Rückkehr in der zweiten Staffel der beliebten Serie freuen.

Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

Getty Images Jenna Ortega bei der Met Gala 2023

