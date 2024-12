Dreharbeit der zweiten "Wednesday"-Staffel ist abgeschlossen

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Netflix-Hitserie Wednesday sind abgeschlossen. Am Mittwoch gab der Streamingdienst bekannt, dass die neuen Folgen 2025 erscheinen werden. Zudem wurde ein erstes Bild veröffentlicht, das Jenna Ortega (22) erneut in ihrer ikonischen Rolle als Wednesday Addams zeigt. Mit verschränkten Armen und gewohnt mürrischem Blick steht sie vor einer düsteren Kulisse und lässt die Fans gespannt auf das nächste Kapitel warten. Die Serie war 2022 ein großer Erfolg und zählt zu den meistgesehenen englischsprachigen Serien auf Netflix.

Über die Handlung der kommenden Staffel ist noch wenig bekannt, aber sicher ist, dass neben Jenna auch Catherine Zeta-Jones (55) als Morticia, Luis Guzmán (68) als Gomez und Isaac Ordonez als Pugsley zurückkehren werden. Neu zum Cast stoßen unter anderem Lady Gaga (38) in einer noch unbekannten Rolle, Steve Buscemi (66) als neuer Schulleiter der Nevermore Academy und Joanna Lumley (78) als Wednesdays Großmutter. Die Fans dürfen sich außerdem auf Gastauftritte von Christopher Lloyd (86), der Onkel Fester spielt, Haley Joel Osment (36) und Thandiwe Newton freuen. Die Dreharbeiten fanden dieses Mal in Irland statt, nachdem die erste Staffel in Rumänien gedreht wurde.

Jenna stand für die zweite Staffel nicht nur vor der Kamera, sondern fungierte auch als Executive Producer. Die junge Schauspielerin, die bereits durch ihren Einsatz in kreativen Prozessen aufgefallen ist, möchte mehr Einfluss auf ihre Rolle nehmen. Gegenüber Variety hat sie verraten, dass die neuen Folgen stärker auf Horror setzen und weniger auf Teenager-Romanzen. Auch die Beziehung zwischen Wednesday und ihrer Mutter Morticia soll vertieft werden.

Helen Sloan / Netflix Jenna Ortega und Co., "Wednesday"-Cast

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

