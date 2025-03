Jenna Ortega teasert Rolle von Lady Gaga in "Wednesday" an

Fans der beliebten Serie Wednesday dürfen sich neben Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22) in der kommenden Staffel auch auf Pop-Sensation Lady Gaga (38) freuen. In einem Interview mit ET meint Jenna in Bezug auf ihre neue Kollegin: "Ich werde auf keinen Fall etwas zu ihrer Rolle ausplaudern!" Sie teasert den Auftritt der Musikerin jedoch ein wenig an: "Lasst sie einfach unglaublich und besonders sein. Sie ist großartig in der Show und ich denke, dass sie nicht so in Erscheinung tritt, wie es die Zuschauer erwarten."

Die "Poker Face"-Interpretin hat selbst bereits offiziell bestätigt, dass sie in der zweiten Staffel der Netflix-Show dabei sein wird. Lady Gaga betonte in einem Interview mit Entertainment Weekly, wie begeistert sie davon sei, bei dem gefeierten Projekt mitzuwirken. "Ich möchte nichts darüber verraten, Teil der Show zu sein, aber ich liebe Jenna und hatte eine großartige Zeit!", berichtete sie. Mit Jenna dürfte sie sich blendend verstanden haben – immerhin hatte die Schauspielerin zuvor öffentlich geäußert, dass sie sich die Künstlerin als Neuzugang im Cast wünsche.

Die gefragte US-Amerikanerin hat derzeit viel um die Ohren. Neben "Wednesday" kümmerte sich Lady Gaga nämlich fleißig um neue Musik: Erst vor wenigen Tagen erschien ihr neues Album "Mayhem". Die Songs wie "Abracadabra" begeisterten die Fans prompt. Von der kreativen Arbeit hat die 38-Jährige lange nicht genug, wie sie kürzlich im Podcast "Las Culturistas" verriet. Dabei plauderte sie direkt ihr nächstes Wunschprojekt aus: "Ich denke, ich würde gerne ein neues Musical schreiben." Sie könne sich sogar vorstellen, selbst darin eine Rolle zu übernehmen.

Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

