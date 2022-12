Zweiter Doku-Teil: Meghan und Harrys krasseste Enthüllungen

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) eröffnen immer mehr Details. Das royale Paar sorgte in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen, nachdem sie in ihrer Doku eine Enthüllung nach der anderen gebracht hatten. Unter anderem spricht die ehemalige Schauspielerin über die Morddrohungen, die sie erhalten hat, und über ihre Fehlgeburt 2020. Aber auch ihr Mann Harry packte bereits einige Details aus. Bekommen die Fans bald noch mehr Einblicke in das Leben der beiden?

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de