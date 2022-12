Darum brach Christina "Temptation Island V.I.P." nicht ab!

Christina Dimitriou (30) wollte, dass das Verhalten von Aleksandar Petrovic (31) durchschaut wird. In der Show Temptation Island V.I.P. wollte das Paar eigentlich beweisen, dass es füreinander bestimmt ist. Doch es kam anders als geplant: Aleks verliebte sich in die Verführerin Vanessa Nwattu – und verletzte seine Freundin damit sehr. Dennoch kam ein Abbruch der Sendung für Christina gar nicht infrage, wie sie Promiflash verrät.

"Ich würde niemals abbrechen, ich habe gesagt, ich möchte mir alles bis zum Schluss anschauen, egal wie schmerzhaft es sein wird", erklärt Christina Promiflash. Allerdings ermöglichte sie Aleks und seiner Vanessa damit auch das romantische Dreamdate, bei dem die beiden sich noch einmal richtig nahekommen können. Dafür hatte sie aber einen guten Grund: "Ich wollte in dem Moment, dass er sein Gesicht verliert. Mir war bewusst, dass alles schlimmer kommen wird." Der Anblick des vorherigen Dates sei für sie "sehr schrecklich und unangenehm" gewesen, denn mit Körperkontakt rechnete sie nicht.

Auf das abschließende Lagerfeuer blickte Christina mit gemischten Gefühlen, obwohl sie vor allem Wut im Bauch hatte. "Ich wollte das alles nicht wahrhaben, es war wie ein schlechter Traum. Die schlimmste Zeit meines Lebens in diesem Moment, so was wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind", fasst sie den Augenblick zusammen. Ihre größte Angst war, dass Aleks und Vanessa die Show als Paar verlassen könnten.

"Temptation Island V.I.P."

Aleks und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

Aleksandar Petrovic

