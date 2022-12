Im TV verliebt: Aleks Petrovic bat Christina um Verzeihung

Aleksandar Petrovic (31) zeigt Reue für sein Verhalten. Der Influencer und seine Partnerin Christina Dimitriou (30) nahmen an Temptation Island V.I.P. teil, um ihre Beziehung zu testen. Jedoch verliebte der Unternehmer sich dort in die Verführerin Vanessa Nwattu – seiner Freundin tat dieser Umstand so sehr weh, dass sie während der Show mehrfach zusammenbrach. Inzwischen hat Aleks sich wiederholt bei Christina dafür entschuldigt!

"Das hat kein Mensch verdient, so verletzt zu werden", räumte Aleks in seiner Instagram-Story ein und ergänzte: "Ich habe egoistisch gehandelt und nur auf mich geschaut, was absolut inakzeptabel ist und was ich auch definitiv bereue." Hätte er die Bilder ihres Zusammenbruchs schon vorher gesehen, hätte er mehr Rücksicht genommen. "Es tut mir leid, ich habe mich auch öfter bei Christina entschuldigt", betonte er daraufhin.

Zu sehen, wie Christina wegen ihm leidet, war auch für Aleks alles andere als einfach. "Jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe, kommt es hoch. Ich leide mit, ich spüre es", machte der Reality-TV-Star abschließend deutlich.

