Endlich 21! Sängerin Billie Eilish teilt süßes Throwback-Pic

Kaum zu glauben, aber wahr: Billie Eilish ist jetzt 21 Jahre alt! Am Wochenende veranstaltete die Sängerin, die bereits mit 14 Jahren ihren ersten Erfolgs-Song veröffentlicht hat, ihre Volljährigkeit: In West Hollywood veranstaltete die Oscar-Preisträgerin eine feuchtfröhliche Party mit Stars wie Hailey Bieber (26), Kendall Jenner (27) und Avril Lavigne (38). Anlässlich ihres Geburtstages bezauberte Billie ihre Fans jetzt mit einem putzigen Throwback-Foto...

Via Instagram veröffentlichte die 21-Jährige nun dieses süße Bild: Billie als junges Mädchen mit einer Einhorntorte in den Händen – vermutlich ist dieses Pic an einem ihrer Geburtstage entstanden. Allzu glücklich war die Musikerin in dem Moment der Aufnahme aber wohl nicht: Klein-Billie weint hier bitterlich!

Dieses Jahr gab es wohl kein süßes Einhorn für Billie – stattdessen durfte sie sich über eine Weihnachtstorte freuen! Ihre Geburtstagsparty zum 21. stand nämlich ganz im Zeichen der Feiertage. Die Hit-Macherin trug sogar ein sexy Santa-Kostüm. Auch ihre Gäste waren ganz festlich gekleidet und kamen in ihren schillerndsten Roben.

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish als kleines Mädchen

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish an ihrem 21. Geburtstag

Anzeige

Wie findet ihr Billies Throwback-Foto? Zum Dahinschmelzen! Ein bisschen albern. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de