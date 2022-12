Kendall Jenner und Hailey Bieber auf Billie Eilishs Party

Kendall Jenner (27) und Hailey Bieber (26) machen zusammen eine Promi-Party unsicher! Die beiden Models sind nicht nur Kolleginnen – sondern auch schon seit vielen Jahren gute Freundinnen. So sieht man die zwei regelmäßig zusammen shoppen, beim Yoga – und sogar bei Doppel-Dates mit ihren Liebsten Justin Bieber (28) und Devin Booker (26). Auch das Nachtleben genießen die beiden Beautys gerne mal gemeinsam: Auf Billie Eilishs (21) Geburtstagsparty hatten Kendall und Hailey jetzt auch jede Menge Spaß...

Die Erfolgssängerin feierte am Wochenende ihren 21. Geburtstag mit zahlreichen Stars und Sternchen – darunter auch die Laufstegschönheiten, die ihren Abend fleißig auf Instagram dokumentierten. Besonders witzige Fotos zeigen Kendall und Hailey, die sich zusammen in eine Fotobox gequetscht haben – ganz frech posieren die Girls hier für die Kamera. Die Brünette zeigt sogar ihre Mittelfinger. Später knuschte Hailey auch mit ihrem Schatz Justin Bieber in der Box.

Billies rauschende Party stand ganz im Zeichen der Feiertage – das Geburtstagskind trug sogar ein sexy Santa-Kostüm! Auch die restlichen Stars kleideten sich für das Event schön festlich. Zu den Gästen gehörten unter anderem die Sänger Lil Nas X, Avril Lavigne (38) und Doja Cat (27), Schauspielerin Noah Cyrus (22) und natürlich Billies Liebster Jesse Rutherford (31).

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Bieber auf Billie Eilishs Geburtstagsparty

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf Billie Eilishs Geburtstagsparty

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish an ihrem 21. Geburtstag

Anzeige

Was sagt ihr zu Billies Party-Motto Weihnachten? Feier ich! Finde ich blöd... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de