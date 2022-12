Nicht die Mutter seines Kindes: Wen küsst P. Diddy hier?

Ist P. Diddy (53) etwas frisch verliebt? Vor wenigen Tagen machten freudige News die Runde: Im Netz gab der Rapper überraschend bekannt, dass er zum siebten Mal Vater geworden ist. P. Diddy selbst verriet nicht, wer die Mutter seiner Tochter Love ist – allerdings wird vermutet, dass die 28-jährige Dana Tran dem Musiker ein weiteres Kind geschenkt hat. Doch statt sich gemeinsam mit der vermeintlichen Mutter um seinen Sprössling zu kümmern, wurde P. Diddy jetzt turtelnd mit einer unbekannten Schönheit gesehen!

Auf den Bildern, die Hollywood Life vorliegen, sieht man, wie der gebürtige New Yorker und seine unbekannte Begleitung am vergangenen Freitag ein Restaurant in Malibu besuchten: Die beiden schienen sich sichtlich zu amüsieren, während sie lachend und knutschend durch die Straßen schlenderten. P. Diddy selbst äußerte sich bis dato nicht zu den Papparazzifotos.

Bereits in der Vergangenheit hielt sich P. Diddy in Bezug auf sein Liebesleben bedeckt. Zuletzt war jedoch bekannt, dass er und die Rapperin Yung Miami anbandelten: "Wir beide daten. Wir gehen auf Dates – wir sind Freunde. Wir besuchen exotische Locations. Wir haben eine gute Zeit", verriet der 53-Jährige selbst in dem Podcast "Caresha Please".

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Yung Miami, Musikerin

