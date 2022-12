Siebtes Kind: Rapper P. Diddy ist wieder Vater geworden

P. Diddy (53) hat allen Grund zur Freude! Der Rapper hat bereits sechs Kinder von drei verschiedenen Frauen. Sein erster Sohn Justin kam im Jahr 1993 auf die Welt. Seine Zwillinge und eine weitere Tochter wurden 2006 geboren. Außerdem hat er eine Stieftochter. Jetzt enthüllte P. Diddy jedoch ganz überraschend, dass er wieder Nachwuchs bekommen hat: Er ist wieder Vater einer Tochter geworden!

Sein kleines Mädchen mit dem Namen Love Sean Combs habe endlich das Licht der Welt erblickt, freute sich P. Diddy auf Twitter. "Ich fühle mich so gesegnet", schrieb der "Last Night"-Interpret. Seine Mama und seine Kinder Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila und Jessie seien total verliebt in das Baby, ergänzte der 53-Jährige.

P. Diddy verriet nicht, wer die Mutter des Kindes ist. Anfang des Jahres bestätigte der Musikproduzent aber, dass er mit der Rapperin Yung Miami zusammen ist. Jedoch gab es in der Vergangenheit keinen Hinweis darauf, dass Yung schwanger gewesen sei.

Getty Images P. Diddy in Las Vegas

Getty Images Kim Porter und P. Diddy mit ihren Zwillingen D'Lila Star und Jessie James

Instagram / yungmiami305 Yung Miami, Rapperin

