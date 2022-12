Tschüss Twitter? Elon Musk lässt über Rücktritt abstimmen

Elon Musk (51) legt seine Zukunft in die Hände der Twitter-User. Anfang November kaufte der reichste Mann der Welt den Kurznachrichten-Dienst. An dem SpaceX-Gründer selbst zog die Übernahme nicht spurlos vorüber. Elon selbst gab zu: Er ist wohl überarbeitet! Immerhin führt er gerade mehr als zehn Unternehmen gleichzeitig. Bald könnte sich das allerdings ändern. Elon fragte nämlich jetzt die Twitter-User weltweit, ob er seinen Chefposten bei Twitter aufgeben solle.



"Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?", wollte der Twitter-CEO in einer Umfrage wissen, in der die Nutzer mit einem einfachen "Ja" oder "Nein" abstimmen konnten. "Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten", sagte er und warnte später: "Wie das Sprichwort sagt, sei vorsichtig mit deinen Wünschen, denn sie könnten wahr werden." Sechs Stunden, nachdem die Umfrage veröffentlicht wurde, führte Elons Entlassung die Umfrage mit knapp 13 Prozent an.

Erst im November verkündete Elon: "Ich gehe davon aus, dass ich meine Zeit bei Twitter reduziere und jemand anderen finde, der Twitter im Laufe der Zeit leitet." Nun könnte sein Rücktritt schneller als erwartet kommen – zumindest, wenn er seinen Worten treu bleibt.

