Wieder Dschungel-Begleitung: Mike Heiter fliegt mit Gigi!

Luigi Birofio darf sich auf tatkräftige Unterstützung freuen! Langsam wird es ernst: Ab dem 13. Januar 2023 können die Fans wieder vor den Fernsehern sitzen und mitverfolgen, wie sich die Stars und Sternchen im Dschungelcamp den verschiedensten Challenges stellen werden. Wie bereits berichtet wurde, sollen neben dem TV-Casanova unter anderem auch Claudia Effenberg (57), Jana Pallaske (43) und Verena Kerth (41) um die beliebte Dschungelkrone kämpfen – Kandidat Gigi wird dabei von seinem guten Freund Mike Heiter (30) unterstützt!

Gigi und Mike standen bereits im vergangenen Jahr für das Format Kampf der Realitystars gemeinsam vor der Kamera. Die beiden TV-Bekanntheiten scheinen sich auch nach der Show gut zu verstehen – denn wie RTL jetzt bestätigte, wird Gigi von Mike in den Dschungel begleitet! Somit sorgt der 30-Jährige bereits zum zweiten Mal für mentale Unterstützung: 2020 reiste er gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Elena Miras (30) nach Down Under.

Aber auch die anderen Kandidaten dürfen sich auf tatkräftige Unterstützung freuen: Der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat Cosimo Citiolo (40) wird von seiner langjährigen Freundin Nathalie Gaus begleitet, während Lucas Cordalis (55) von seinem Schwiegervater Peter Klein unterstützt wird. Cecilia Asoro wird hingegen mit ihrer Managerin Filiz Rose (36) nach Australien reisen.

Getty Images Luigi Birofio, Realitystar

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Reality-TV-Star

RTL / Stefan Gregorowius Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Sommerhaus-Bewohner 2022

