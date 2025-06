Baby in Planung? So würde Leyla Lahouar ihre Tochter nennen

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) stehen vor aufregenden Zeiten. Die beiden Realitystars heiraten in wenigen Wochen und haben bereits über die nächste mögliche Etappe in ihrem gemeinsamen Leben nachgedacht: Nachwuchs. In einer Instagram-Fragerunde hakt ein neugieriger Fan nach, ob die 29-Jährige schon einen Babynamen für ein Mädchen geplant hat. Dazu fällt Leyla eine besondere Anekdote ein. "Ich war damals am Flughafen in Thailand und habe mir ein Getränk bestellt und statt Leyla stand dort Meila und in dem Moment habe ich mir gedacht, so nenne ich meine Tochter irgendwann", erinnert sie sich. Der Name sei ein harmonischer Mix aus ihren beiden Namen, Leyla und Mike.

Ob die beiden jedoch tatsächlich bald Eltern werden wollen, lässt Leyla offen. "Aber wer weiß, wie sie am Ende heißen wird, falls wir überhaupt eine Tochter bekommen", meint sie. Aktuell liegt der Fokus des Dschungelcamp-Pärchens vermutlich voll und ganz auf der anstehenden Hochzeit. Die wird nämlich ein waschechtes Großevent – begleitet von Kameras wollen sich Leyla und Mike am 30. August das Jawort geben. Das Spektakel an der Amalfiküste in Italien können Fans per Livestream verfolgen. Auf den großen Tag folgen dann die Flitterwochen in Thailand und auf den Seychellen.

Neben der Gründung einer Familie haben Leyla und Mike auch andere große Pläne. Derzeit denken die beiden darüber nach, Deutschland hinter sich zu lassen und auszuwandern. "Wir wollen irgendwann auswandern. Wir wissen nur noch nicht wohin", erzählte Leyla kürzlich. Fans mutmaßten bereits, es könne die Turteltauben nach Dubai ziehen – immerhin wohnen bereits viele ihrer Reality-TV-Kollegen in dem sonnigen Wüstenstaat, darunter Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) sowie Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Getty Images Mike Heiter, Reality-TV-Star