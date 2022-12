Mit Britneys Ex: Jamie Spears schreibt Buch übers Vatersein

Kevin Federline (44) und Jamie Spears (70) machen gemeinsame Sache! Rund 13 Jahre lang stand Britney Spears (41) unter der Vormundschaft ihres Vaters – im vergangenen Jahr war damit aber Schluss. Dennoch sind die Spears immer noch in aller Munde. Vor wenigen Tagen behauptete der Unternehmer beispielsweise, dass er zusammen mit dem Ex-Mann der Blondine deren beiden Söhne großgezogen habe. Nun schreiben die beiden darüber wohl sogar ein Buch!

Wie Mail on Sunday nun berichtete, arbeitet Jamie momentan wohl an einem Buch, in dem er seine Erfahrungen als Vater aufarbeitet. Laut einem Insider habe Britneys Ex-Gatte zugestimmt, auch seine Erfahrungen darin zu teilen. In den vergangenen Monaten sollen Jamie und Kevin an ihrem eher schwierigen Verhältnis gearbeitet haben, weswegen sie aktuell "wieder regelmäßig miteinander sprechen".

In den vergangenen Monaten hatte Jamie im Netz immer wieder versichert, stets nur das Beste für seine Tochter gewollt zu haben. Britney sieht das allerdings bis heute überhaupt nicht so. Im Oktober erhob die Musikerin, beispielsweise via Twitter, heftige Vorwürfe gegen Jamie. "Das Schlimmste daran ist zu wissen, dass sie einfach nur gemein waren und dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass mein Vater versucht hat, mich umzubringen."

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und ihre Söhne Jayden und Sean im November 2018

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline, Dezember 2008

Anzeige

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de