Erstes Weihnachten als König: So sehen Charles' Pläne aus!

Was hat König Charles (74) an Weihnachten für Pläne? In diesem Jahr wird das Weihnachtsfest im britischen Königspalast anders aussehen. Im September ist schließlich Queen Elizabeth II. (✝96) in Schottland gestorben. Somit wurde ihr ältester Sohn automatisch zum neuen Regenten des Vereinigten Königreiches. Neben neuen Aufgaben und Titeln änderte sich für die Royals allerhand – somit auch die weihnachtlichen Feiertagspläne. Nun sind weitere Details bekannt!

Laut Hello! soll die britische Königsfamilie am 24. Dezember auf Schloss Windsor zusammenkommen, um dort das traditionelle Weihnachtsdinner miteinander zu genießen. Charles und Königsgemahlin Camilla (75) fungieren dabei erstmals als Gastgeber. Prinz William (40), Prinzessin Kate (40) und ihre drei Kids George (9), Charlotte (7) und Louis (4) werden höchstwahrscheinlich mit dabei sein.

Am ersten Weihnachtsfeiertag soll die britische Königsfamilie sich dann in Sandringham versammeln, wie der Palast bereits bestätigte. Demnach feiern Charles und seine Liebsten Weihnachten zum ersten Mal seit drei Jahren in Norfolk. Zuvor hatten die Feierlichkeiten aufgrund der Pandemie im Buckingham Palace stattfinden müssen.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsansprache 2021

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern bei Trooping the Colour 2022

Instagram / clarencehouse Prinz Charles und seine Frau Camilla

