Nach dem Tod der Queen: Wie feiern die Royals Weihnachten?

Für die britische Königsfamilie fällt das Weihnachtsfest in diesem Jahr anders aus als in der Vergangenheit. Der Grund: Das Familienoberhaupt Queen Elizabeth II. (✝96) ist im September im Alter von 96 Jahren verstorben. Seither ist ihr Sohn König Charles III. (74) das Staatsoberhaupt Großbritanniens. Natürlich verändern sich mit dem neuen Monarchen auch zahlreiche Traditionen. Aber wie verbringen die britischen Royals in diesem Jahr eigentlich Weihnachten?

Ein Insider behauptete jetzt gegenüber Us Weekly, dass sich das Weihnachtsfest bei den Royals nach dem Tod der Queen verändern wird: Die Feiertage würden in diesem Jahr nämlich auf den Wunsch von Charles von "einigen neuen, moderneren Traditionen" geprägt sein. Prinz William, seine Frau Prinzessin Kate (40) und ihre Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) seien für dieses Vorhaben besonders wichtig.

Trotzdem wird die Königsfamilie an Weihnachten wohl auch der verstorbenen Queen gedenken. "Sie werden schöne Erinnerungen austauschen, Gläser erheben und wahrscheinlich Reden über das wunderbare Leben und das Vermächtnis halten, das sie hinterlassen hat", erklärte der Informant.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2012

Anzeige

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Königin Elizabeth vor Schloss Balmoral, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de