Es knistert wieder: Romeo Beckham turtelt mit alter Flamme

Romeo Beckham (20) ist so verliebt! Der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) war drei Jahre lang mit Mia Regan liiert. Nachdem die Beziehung des Fußballers mit dem Model im Juli zerbrochen war, gab sich das Paar im November noch eine zweite Chance. Dass die Leidenschaft zwischen den beiden wieder richtig aufgeflammt ist, zeigt Romeo jetzt der ganzen Welt!

Auf Instagram postete der Hottie jetzt einen verliebten Schnappschuss mit der Blondine in einem Aufzug. Das Paar ist dabei in dicke Mäntel eingehüllt. Während er seine Arme liebevoll um sie legt und ihr Gesicht küsst, knipst sie das Selfie der beiden. Der 20-Jährige kommentierte das Bild mit den zwei Wörtern: "Bestes Gefühl" und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Erst kürzlich hatten die Verliebten via Instagram zauberhafte Momente ihrer Schneeballschlacht geteilt. Nachdem der 20-Jährige seiner Partnerin eingeseift hatte, rächte die sich direkt mit einem Schneeball in sein Gesicht. Der Spaß brachte einiges an beiderseitigem Gelächter mit sich.

Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan sind im November 2022 erneut zusammen gekommen

Anzeige

Getty Images Romeo Beckham, Fußballer

Anzeige

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im Winter 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de